الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

بعد صورة صلاح أمام تمثال مسروق ببريطانيا .."قاسم" يطالب باسترداد الأثار المهربة

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار التى كشفت عن مفاجأة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني بأن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال ل " رمسيس الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق مطالباً باتخاذ جميع الاجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج موجهاً تحية قلبية للفرعون المصرى اللاعب العالمى محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الاثار المصرية.

txt

اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات

txt

برلماني: محطة قطارات الصعيد انجاز كبير سيغير وجه الحياة في المنطقة


وتساءل " قاسم  " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير السياحة والاثار أحمد عيسى قائلاً : ماهى خطة الحكومة لاسترداد مثل هذه الاثار التاريخية ؟ وهل تصريحات الدكتور مجدى شاكر التى أكد فيها أن هناك نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة صحيحة وأن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية وأن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر صحيحة ؟
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تتحرك الحكومة وبسرعة لاسترداد الاثار المصرية المسروقة من مختلف دول العالم مطالباً بتنظيم حملة ومؤتمر عالمى يتم فيه الكشف عن جميع الاثار المصرية التى تم تهريبها للخارج ومطالبة الدول التى توجد بها الاثار المصرية باعادتها لمصر
كما طالب النائب محمود قاسم من جميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها اثار مصرية مهربة بسرعة التحرك لمخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الاثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة مؤكداً على ضرورة إن يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى هذا الملف خاصة أن المصريين بالخارج لهم ادوارهم الوطنية والتاريخية والمشرفة فى دعم الدولة المصرية

مواد متعلقة

اقتصادية النواب تثمن دور البنك الأهلي في النهوض بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظات

برلماني: محطة قطارات الصعيد إنجاز كبير سيغير وجه الحياة في المنطقة

برلماني: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تقدير كبير لمصر

النائبة دينا هلالي: جلسات الحوار الوطني تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

النائب هاني العسال: مناقشات الحوار الوطني تمنح قبلة حياة جديدة للأحزاب

النائب السيد شمس الدين يثمن حرص الدولة على استقلالية دور دار الإفتاء