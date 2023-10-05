الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حرب أكتوبر 73.. إرادة جيل تحدى المستحيل

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أكتوبر 73 .. إرادة جيل تحدى المستحيل"، وذكر التقرير أن الأقوياء يمتلكون الإرادة ويعبرون المستحيل ويخترقون المدى ويواصلون الاندفاع الجرىء، ويحطمون الأساطير.

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ولفت التقرير إلى أنه بالعلم والإيمان يدمرون حصون الأعداء ويمتلكون يقين الواثق، يحملون بشائر الأمل، يرسمون ابتسامة النصر ويكتبون تاريخ مصر، "أكتوبر 73 ...إرادة جيل تحدى المستحيل".
 

الرئيس الراحل أنور السادات

كما عرض التقرير تسجيلا صوتيا للرئيس الراحل محمد أنور السادات يحكى عن بطولات القوات المسلحة فى اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه فى 6 ساعات.

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