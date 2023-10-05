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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة عن فيلم الممر (فيديو)

اللواء محيي نوح أحد
اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية

كشف اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، مفاجأة عن فيلم الممر، قائلا: "المخرج  شريف عرفة طلب التعرف على تفاصيل واقعة السنترال في المنصورة والتي تم تجسيدها في فيلم الممر وكنت انا صاحب الواقعة الحقيقية".

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وأضاف محيي نوح في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الشئون المعنوية كانت تشرف على فيلم الممر الذي يجسد بطولات القوات المسلحة"، موضحا:"جلست مع المخرج  شريف عرفة وتحدثت معه على تفاصيل فيلم الممر وشرحت له كافة الخطوات التي كنا ننفذها أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ".

قابلت كافة الممثلين المشاركين في فيلم الممر

وتابع محيي نوح: "قابلت كافة الممثلين المشاركين في الممر، وتلقيت أسئلتهم عن أدوارهم في الفيلم وجاوبتهم وكانوا يرغبون في التعرف على طبيعة المهام الموكلة لكل فرد أثناء العمليات العسكرية التي كان يتم تنفيذها قبل حرب أكتوبر".


 

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