متهم بسرقة الهواتف بالجيزة: بنراقب الضحية وننشله منه

أدلى شخصين أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم الخليفة بأسلوب النشل.

وأضاف المتهمين خلال التحقيقات، أنهما يضعان خطة محكمة لتنفيذ عمليات السرقة، عن طريق تتبع المواطنين المستهدف سرقتهم فى الشوارع حتى يلاحظ قيام الضحية المقرر سرقتها بالتحدث فى الهاتف ، يظل يراقباه حتى يتأكدا من غياب حركة المارة من الطريق الذي يسير فيه ثم يقترب منه ويسرقه بأسلوب النشل ، ثم يبيعاه لدى عميلهما سئ السمعه.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تعود أحداث الواقعة عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".

وفي السابق تمكن رجال مباحث قسم شرطة دسوق من القبض على المتهم الرابع ضمن تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يتزعمهم المتهم الرئيسي بقتل طالب خلال جلوسه بمقهى على كورنيش النيل فرع رشيد بعيار ناري.

وكشفت عملية الضبط عن المتهم الرابع أنه في العقد الثالث من العمر، ويقيم بحي الكشلة وذلك عقب ثبوت التحريات وجود متهم رابع ضمن التشكيل العصابي المتخصص في الإتجار بالمواد المخدرة المسؤول زعيمهم عن قتل الطالب أيمن ياسر عبداللطيف، 16 عامًا، على كورنيش النيل في مدينة دسوق.

وكانت نيابة دسوق باشرت تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة بسراي النيابة الكلية بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز الأسلحة النارية، وارتكاب أحدهم قتل الطالب فيما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.