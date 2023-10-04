إبراهيم عيسى يطالب بتدريس حرب أكتوبر.. فيها كل علوم الدنيا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا مقصرين في حرب اكتوبر والطرق التي نتطرق بها إلى الحدث الأعظم في التاريخ الحديث، قائلا: "المفروض حرب أكتوبر تبقى علم وتدرس في المدارس ولو عايز علم وجغرافيا وكل حاجة هتلاقيها في أكتوبر وتدرس كل علوم الدنيا في حرب أكتوبر".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أنه وعلى مدار هذا العام لم يكن هناك ندوات أو حصر لبطولات حرب أكتوبر، ولم يكن هناك عمل درامي جيد عن حرب أكتوبر.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن نصر أكتوبر تحول لصور بسيطة في الدراسة والكتب، ولم يعد نصر أكتوبر موضعًا للدراسة والحياة المصرية اليومية، مؤكدًا أنه ولابد أن يتم عقد ندوات ودراسات بخصوص حرب أكتوبر وأهم معاركها وأبطالها وتفاصيل الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.