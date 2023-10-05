جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث تقام محليًا مباراتين في الدوري المصري، بينما تقام عالميا مباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، كما تقام مباريات في الدوري السعودي.

ويأتي علي رأس أبرز مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي، ولقائي الدوري المصري بمواجهة سموحة والمقاولون العرب، وزد مع بلدية المحلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

زد أمام بلدية المحلة، وتنطلق الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

سموحة أمام المقاولون العرب، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك أمام الحزم، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport.

التعاون ضد الطائي، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport.

الرياض أمام الشباب، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport1.

الاتفاق ضد الفتح، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 2.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

وست هام يونايتد أمام فرايبورج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ريال بيتيس أمام سبارتا براج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

أريس ليماسول أمام جلاسكو رينجرز، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

أتلانتا أمام سبورتينج لشبونة، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 4.

برايتون أمام مارسيليا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

أياكس أمستردام أمام أيك أثينا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

روما أمام سيرفيت، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

سلافيا براج ضد شيريف تيراسيول، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ليفربول أمام سانت جيلواز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

تولوز أمام لاسك لينز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

بايرن ليفركوزن ضد مولده، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

فياريال أمام رين، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

كي كلاسفيك أمام ليل، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.

بشكتاش أمام لوغانو، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

أستون فيلا ضد زرينيسكي موستار، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 8 HD.

باوك سالونيكا أمام آينتراخت فرانكفورت، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.

فيورنتينا أمام فرينكفاروزي، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.

سبارتاك ترنافا ضد فنربخشة، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.