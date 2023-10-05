عاجل
موعد بدء التوقيت الشتوي أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماسك يرد على تعليق أمريكا دعم أوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 

أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده، وفق روسيا اليوم.

وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.

 

الجريدة الورقية