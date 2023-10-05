برشلونة يتخطى عقبة بورتو بهدف في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الفوز على فريق بورتو بهدف دون رد من المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول عن طريق النجم فيران توريس.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي - كوندي - أراوخو - جواو كانسيلو.

الوسط: جافي - روميو – الجاي جاندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي –لامين يامال.

وجاء على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة بورتو كل من مارتينيز وفيران توريس وإينياكي بيينا وكريستينسين وماركوس الونسو وسيرجيو روبيرتو وأسترلاجا وكاسادو وفيرمين.

بهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة ومتربعًا على صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما توقف رصيد بورتو عند 3 نقاط محتلا المركز الثاني بالمجموعة.

يذكر أن برشلونة حقق الانتصار بخمسة أهداف دون مقابل على نادي رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور المجموعات.