تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بورتو

وجاء ليفاندوفسكي على رأس تشكيل برشلونة لمواجهة بورتو اليوم ومعه ثنائي في الهجوم جواو فيليكس ولامين يامال، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: بالدي - كوندي - أراوخو - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: جافي - روميو – الجاي جاندوجان.

في خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي –لامين يامال.

وجاء على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة بورتو كل من مارتينيز وفيران توريس وإينياكي بيينا وكريستينسين وماركوس الونسو وسيرجيو روبيرتو وأسترلاجا وكاسادو وفيرمين.

حقق برشلونة الانتصار بخمسة اهداف دون مقابل على نادي رويال أنتويرب في الجولة الاولى.