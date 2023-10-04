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الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يتقدم على بورتو بهدف توريس في الشوط الأول

برشلونة و بورتو
برشلونة و بورتو

تقدم فريق برشلونة على بورتو بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

جاء هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول عن طريق النجم فيران توريس.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي  - كوندي  - أراوخو  - جواو كانسيلو.

الوسط: جافي - روميو – الجاي جاندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي –لامين يامال.

وجاء على مقاعد بدلاء برشلونة لمواجهة بورتو كل من مارتينيز وفيران توريس وإينياكي بيينا وكريستينسين وماركوس الونسو وسيرجيو روبيرتو وأسترلاجا وكاسادو وفيرمين.

يذكر أن برشلونة حقق الانتصار بخمسة أهداف دون مقابل على نادي رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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