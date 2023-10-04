نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية أصول الدين بطنطا ويكرم أعلامها في يوم الوفاء

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ بجولة تفقدية إلى كلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وكان في استقبال نائبي رئيس الجامعة الدكتور محمود عبد الله، عميد الكلية، والدكتور يسري خضر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى السيسي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقام النائبان بالاطمئنان على الطلاب الجدد، وتفقد قاعات الدراسة وانتظام العملية التعليمية في أسبوعها الأول، كما قاما بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تجري في المدينة الجامعية بطنطا ومتابعة العقبات التي تحتاج إلى تدخل الدكتور رئيس الجامعة؛ بهدف سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ودخولها للخدمة الطلابية قريبًا.

وفي ختام الزيارة شارك نائبا رئيس الجامعة في احتفالية يوم الوفاء التي اقترحها الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة؛ لتكريم أعلام كلية أصول الدين بطنطا (الذين انتقلوا إلى جوار ربهم - والأحياء منهم) حيث تم التكريم؛ تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لإسهاماتهم في تقدم الكلية ورفعتها.

تكريم القيادات السابقة للكلية

حيث تم تكريم القيادات السابقة التي انتقلت إلى رحمة الله، وهم:

-الدكتور بركات دويدار، العميد الأول للكلية.

-الدكتور القصبي زلط، عميد الكلية الأسبق نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

٤-الدكتور جودة المهدي، عميد الكلية الأسبق نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

-الدكتور إبراهيم سلامة، عميد الكلية الأسبق.

-الدكتور أحمد عبد العال الجغاوي، عميد الكلية الأسبق.

كما قام نائبا رئيس الجامعة بتكريم الأحياء منهم:

-الدكتور أحمد علي عجيبة، عميد الكلية الأسبق.

-الدكتور أحمد إسماعيل أبو شنب، عميد الكلية السابق.

-الدكتور عبد الله الشاذلي، وكيل الكلية الأسبق، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية سابقًا.

-الدكتور عبد المنعم أبو شعيشع، وكيل الكلية الأسبق.

-الدكتور ياسر شحاته، وكيل الكلية الأسبق، رئيس قطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا سابقًا.

-الدكتور إبراهيم ويح، وكيل الكلية السابق.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات الوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كريمة المغفور له الدكتور القصبي زلط، والدكتور محمد حلمي، وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والسادة الموظفين بالكلية.