نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل استقبال الطالبات الجدد بطب بنات أسيوط

شهد الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية الطب بنات أزهر أسيوط والذى نظمته الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين والمشرف على كلية الطب بنات والأستاذة الدكتورة مني عبد المجيد وكيلة الكلية وبحضور الأستاذ الدكتور عصام الدين محمد عميد الكلية السابق والأستاذ الدكتور وائل جاد الرب عميد معهد التمريض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء مكتب رعاية الشباب.

ورحب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالطالبات الجدد والقدامى، ناقلا لهن تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، متمنيا لهن عاماً دراسياً موفقاً وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة، مناشداً الطالبات بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات المفيدة فى صقل الشخصية العلمية التي يحتاج إليها الطالب.

تكريم عميد الكلية السابق

كما قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الأستاذ الدكتور عصام الدين محمد عميد الكلية السابق وذلك لإنتهاء مدة عمادته للكلية، موجهاً لسيادته الشكر والتقدير لجهوده الكبيرة فى تطوير الكلية، حيث تم افتتاح قاعة تحمل اسمه تقديرا وامتنانا لتفانيه فى خدمة الكلية، داعيا المولى عز وجل التوفيق له دوام التوفيق والنجاح.