إيهاب جلال يدرس مواجهات الأهلي قبل لقاء الأحد

قام إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بدراسة النادي الأهلي ومعرفة نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الأحد القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية ببطولة الدوري الممتاز.



وطالب جلال من جهازه المعاون تجهيز 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم من أجل دراستهم بعناية بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للإسماعيلي باللاعب محمد فوزي في مركز حراسة المرمى بدلا من أحمد عادل عبدالمنعم الذي يغيب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة التي ضربت في الركبة والتي يغيب على إثرها اللاعب لمدة ١٥ يوم .

ومن جانبة، أكد الدكتور فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلى ، أن ناديه يبحث عن تكافؤ الفرص حينما يواجه الأهلى ببطولة الدوري، مضيفًا أن النادى يقترب من الإحتفال بالمئوية، ويجب الاحتفال بها والفريق فى المقدمة ومكان يليق بقيمة القلعة الصفراء أحد الأضلاع الهامة للكرة المصرية ” .

وقال فرج عمران :" نطالب بضرورة إقامة مباراتى الإسماعيلى امام الأهلى فى القاهرة والأخرى بالإسماعيلية تحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص ، وحتى تسير المسابقة بشكل محايد بين الجميع ، خاصة ان سفر الجماهير للإسكندرية هو أمر مرهق وصعب للغاية وأن الأمن قادر تمامآ على تأمين المباراتين".

وناشد نائب الدراويش بضرورة مساندة الجهات المعنية للنادى فى الوقت الحالى من أجل فتح باب القيد ، ثم التعاقد مع صفقات جديدة تصبح اضافة مع العناصر الحالية ، خاصة ان المجلس تسلم المسؤولية وهناك العديد من الغرامات والمديونيات والملفات الشائكة .

وأكد عمران أن الإسماعيلى بئر لا ينضب و كان الأحق بالثلاث نقاط في مباراة الاتحاد السكندري ، وظهر اللاعبين بشكل متميز طوال أحداث اللقاء واللاعبين أدوا ماعليهم وهناك مكاسب عديدة من المباراة وهى ظهور العناصر الشابة بشكل رائع وسيتم البناء عليهم خلال الفترة القادمة .

وأشار الى ان هدف مجلس الادارة هو إسعاد الجماهير الكبيرة التى تنتمى لهذا الكيان العريق ، مضيفا الى انهم يستحقوا ذلك وهم فاكهة المدرجات والدورى بشكل عام.

في سياق أخر، أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي أن اللاعبين في أعلى درجات التركيز قبل لقاء الأهلي ، مشيراً إلى أن الفريق فى حالة تطور مستمر بشكل تدريجي.

وتابع :” معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية ولديهم إصرار في استكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الاتحاد السكندري”.

وواصل :”الجهاز الفنى ينصب تركيزه مع اللاعبين على الجانب المعنوي قبل الخططي لضمان استمرار هذا المستوى المميز للاعبين خاصة الشباب الذين ينتظرهم مستقبل مميز بشرط الاستمرار في السعي والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر”.

وأنهى المدرب العام تصريحاته :”صرف المكافأة بالكامل الخاصة بمباراة الاتحاد للاعبين شىء مميز ويعطيهم دافع من أجل تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة “.