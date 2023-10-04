وكيل صحة قنا يتفقد مستشفي الوقف المركزي

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، فريق المتابعة لتفقد مستشفي الوقف المركزي للوقوف علي سير العمل وتفقد الخدمة بها .

وأكد أن الفريق بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، قد تفقد العيادات الخارجية من الأطفال، الباطنة، الجراحة، النساء، الأنف والأذن والحنجرة ، العظام للتأكد من تشغيل تلك الأقسام بصورة جيدة وتواجد الفريق الطبي المناوب، كذلك مناقشة المترددين عن رضاءهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وحرص الفريق على التأكد من توافر مخزون للأكسجين والمستلزمات الطبية والأدوية بصورة كافية.

وخلال الزيارة التي رافقها الدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفي ،ونائبه الدكتور أيمن راجع الفريق توافر الأمصال من مصل العقرب ،الثعبان وكذا تشغيل بنك الدم والأشعة بصورة جيدة والإطمئنان علي تشغيل الحضانات وأجهزة الكلي الصناعي دون أعطال.

وأكد الدكتور محمد بدران، إستمرار جولات المتابعة لكافة مستشفيات المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الإطمئنان علي جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات.