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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناصر الخليفي يحضر مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد "شاهد"

ناصر الخليفي
ناصر الخليفي

حضر القطري ناصر الخليفي رئيس  باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد  في اللقاء الذي يقام  سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

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كتب حساب  باريس سان جيرمان  عبر حسابة الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في بيان  بتغريدة جاءت كالتالي :" الرئيس ناصر الخليفي والمستشار الرياضي لويس كامبوس ونائب مدير مركز التدريب يوهان كاباي يحضرون مباراة دوري شباب أوروبا في نيوكاسل.

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تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

وسط الملعب: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي

الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ،  و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات.

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