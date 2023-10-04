ناصر الخليفي يحضر مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد "شاهد"

حضر القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي يقام سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

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كتب حساب باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في بيان بتغريدة جاءت كالتالي :" الرئيس ناصر الخليفي والمستشار الرياضي لويس كامبوس ونائب مدير مركز التدريب يوهان كاباي يحضرون مباراة دوري شباب أوروبا في نيوكاسل.

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

وسط الملعب: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي

الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات.