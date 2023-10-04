الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشفت مصادر صخفية   مساء اليوم الاربعاء، عن تفاصيل  جديدة بخوص تجديد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ويعد اللاعب من أحد الاعمدة التي يعتمد عليها النادي .

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حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف من الخليج السعودي

أكدت التقارير الصحفية  انهيار مفاوضات أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مع الإدارة  بسبب الطلبات و المغالاة المالية الكبيرة، حيث طلب فتوح 7أضعاف راتبه ما تم رفضه شكلا ومضمونا من لإدارة النادي .

هناك جلسة جديدة من النادي  و كيل اللاعب  لتقارب وجهات النظر  وخفض هذه الطلبات  للتجديد مع القلعة البيضاء.

استانف نادي الزمالك صباح يوم الأربعاء  تدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك و البنك الأهلي

تبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

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