تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

كشفت مصادر صخفية مساء اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بخوص تجديد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ويعد اللاعب من أحد الاعمدة التي يعتمد عليها النادي .

اقرأ أيضًا..

أكدت التقارير الصحفية انهيار مفاوضات أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مع الإدارة بسبب الطلبات و المغالاة المالية الكبيرة، حيث طلب فتوح 7أضعاف راتبه ما تم رفضه شكلا ومضمونا من لإدارة النادي .

هناك جلسة جديدة من النادي و كيل اللاعب لتقارب وجهات النظر وخفض هذه الطلبات للتجديد مع القلعة البيضاء.

استانف نادي الزمالك صباح يوم الأربعاء تدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك و البنك الأهلي

تبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .