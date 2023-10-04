أيمن الشريعي يؤازر إنبي في مواجهة الأهلي

حرص أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مواجهته امام الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وظهر الشريعي في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة بجانب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

ويبحث إنبي عن تحقيق إنتصاره الأول في الموسم الجاري، بعدما خسر أول مبارياته في بطولة الدوري بهدف دون رد قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش سلبياً

تشكيل إنبي الرسمي أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، سيف الخشاب، أحمد صبيحة، علي فوزي، مروان داود.

خط الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد حمدي، أحمد جمال، رفيق كابو".