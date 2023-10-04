إمام عاشور يتواجد على دكة البدلاء لمباراة إنبي في كأس مصر

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء في لقاء ناري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ8 بكأس مصر.

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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

دكة بدلاء الأهلي لمباراة إنبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي و إنبي في دور الـ8 بكأس مصر

تبدأ مباراة الاهلي و إنبي مساء اليوم 4 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.