تشكيل باريس سان جيرمان الرسمى أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل الذي يخوض لقاء نيوكاسل يونايتد في عقر دارة على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة نيوكاسل يونايتد

يبدأ لويس إنريكي بالقوة الضاربة على هجوم نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

وسط الملعب: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي

الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .