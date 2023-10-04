الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمى أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

إنريكي
إنريكي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل الذي يخوض لقاء نيوكاسل يونايتد في عقر دارة على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..

txt

تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة  نيوكاسل يونايتد

يبدأ لويس إنريكي  بالقوة الضاربة على هجوم نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

وسط الملعب: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي

الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.

موعد مباراة  باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد 

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

الجريدة الورقية