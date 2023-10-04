كشف إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ميلان في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني

وسط الملعب: إيمري تشان، صالح أوزكان، جوليان براندت

خط الهجوم: ماركو رويس، دونيايل مالين

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال اليوم، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 3.