"القومي للمرأة" يشارك  في معرض بيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية واليدوية

شارك المجلس القومي للمرأة فى معرض " بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، ويحمل شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذى يعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023، بإستاد القاهرة الدولي.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

شارك المجلس بجناح خاص تضمن عرض المنتجات الحرفية الخاصة بتدريبات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ب20 محافظة، وقد تنوعت المنتجات ما بين الخوص و العرجون و الصابون و المنتجات الجلدية و الخيامية الكروشية والتطريز اليدوي و الحلي.