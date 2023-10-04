الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يشارك  في معرض بيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية واليدوية

معرض بيزنس يا شباب
معرض بيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية

شارك المجلس القومي للمرأة فى معرض " بيزنس يا شباب "   للمنتجات الحرفية واليدوية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، ويحمل شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذى يعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023، بإستاد القاهرة الدولي.

 

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القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

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القومي للمرأة يشيد بتقلد الدكتورة نجلاء الأهواني وسام جوقة الشرف من السفارة الفرنسية بالقاهرة

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المجلس القومي للمرأة ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

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القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة

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رئيسة القومي للمرأة تلتقي القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة

 

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

 

شارك المجلس بجناح خاص تضمن عرض المنتجات الحرفية الخاصة بتدريبات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ب20 محافظة، وقد تنوعت المنتجات ما بين الخوص و العرجون و الصابون و المنتجات الجلدية و الخيامية الكروشية والتطريز اليدوي و الحلي.

 

القومي للمرأة يشارك  في معرض بيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية واليدوية

 

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