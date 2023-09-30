السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشيد بتقلد الدكتورة نجلاء الأهواني وسام جوقة الشرف من السفارة الفرنسية بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى سابقًا لحصولها على وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة لإسهاماتها الثابتة في تعزيز الروابط بين فرنسا ومصر. 

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  عبرت الدكتورة مايا عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول الدكتورة نجلاء الاهوانى على هذا الوسام الرفيع مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة قدمت العديد من الجهود لمصر على مدار تاريخها تكللت بهذا التكريم المستحق، مؤكدة انها نموذج نسائي مشرف نفخر به جميعا.

وجدير بالذكر إن الدكتورة نجلاء الاهوانى كانت وزيرةً للتعاون الدولي عام 2014، كما شغلت بعض المناصب الهامة؛ مثل منصب نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية و نائب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) ومستشارة لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهي أحد أعضاء مجلس الإدارة ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري،و عضويتها في المجلس الاستشاري لمركز أبحاث الهجرة والتنمية بجامعة كوفنتري البريطانية، ومجلس إدارة مبادرة "إرادة" في مجلس الوزراء المصري، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. كذلك كانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة وغيرها من المناصب الهامة

وكانت  الدكتورة نجلاء الإهوانى قد قدمت  العديد من الأبحاث والأوراق العلمية في العديد من المجالات ذات الأهمية. وبالإضافة إلى عملها الأكاديمي والتنفيذي،

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