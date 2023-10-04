الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة حتى يوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الآن في القاهرة والمحافظات حتى يوم الجمعة 6 أكتوبر، وقالت أن البلاد تتعرض لـ طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري وكذلك محافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية وتمتد إلى شمال الصعيد، وتوقعت بان الطقس سيكون معتدلا على مدن السواحل الغربية للبلاد، وحار على منطقة جنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون لطيفًا خلال ساعات الليل على مناطق شمال البلاد حتى شمال محافظات الصعيد، ومعتدلا في درجات الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد طوال حتى يوم الجمعة المقبل.

الطقس ودرجة الحرارة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: الكبرى 31 الصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية للبلاد: الكبرى 28 والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر: الكبرى 35 والصغرى 26 درجة.

- شمال الصعيد: الكبرى 33 والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد: الكبرى 41 الصغرى 27 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة غدًا الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: الكبرى 31 الصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: الكبرى 29 والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الكبرى 36 والصغرى 26 درجة.

- شمال الصعيد: الكبرى 33 والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد: الكبرى 41 الصغرى 27 درجة.

الطقس درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: الكبرى 31 الصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: الكبرى 28 والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الكبرى35 والصغرى 26 درجة الكبرى.

- شمال الصعيد: الكبرى 33 والصغرى 21 درجة .

- جنوب الصعيد: الكبرى 41 الصغرى 26 درجة.