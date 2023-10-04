إنفانتينو يعلق على قرار إقامة كأس العالم 2030 بالمغرب و إسبانيا والبرتغال

علق جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مساء اليوم الأربعاء، علي قرار إقامة كأس العالم 2030، بالمملكة المغربية بالشراكة مع إسبانبا و البرتغال.

إنفانتينو بكشف كواليس ملف إستضافة كأس العالم 2030

وقال إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة اقدم في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا : "وافق المجلس التنفيذي لفيفا، على أن يتم الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم بالطريقة الأنسب، ويستضيف الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي أول 3 مباريات على ملعبهم".

وأضاف إنفانتينو: "وستكون أولى المباريات على ملعب سينييناريو الأسطوري في منتيفيديو بالأرجنتين، للاحتفال بالنسخة المئوية، وذلك بعد الموافقة بالإجماع على الملف الوحيد المقدم لاستضافة كأس العالم 2030 البرتغال وإسبانيا والمغرب".

وأكمل إنفانتينو: "يأتي ذلك في ظل التماسك الثقافي والاجتماعي الفريد، والرسالة التي سنقدمها من أجل السلام والتسامح، مع إقامة كأس العالم بين قارتي أوروبا وإفريقيا".

واختتم إنفانتينو: "في كأس العالم 2030، ستلعب المباريات في 6 دول مختلفة و3 قارات، بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا، لنحتفل جميعًا بلعبتنا الجميلة".