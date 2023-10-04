الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنفانتينو يعلق على قرار إقامة كأس العالم 2030 بالمغرب و إسبانيا والبرتغال

إنفانتينو، رئيس الاتحاد
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

علق جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مساء اليوم الأربعاء، علي قرار إقامة كأس العالم 2030، بالمملكة المغربية بالشراكة مع إسبانبا و البرتغال.

 

إنفانتينو بكشف كواليس ملف إستضافة كأس العالم 2030

وقال إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة اقدم في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا : "وافق المجلس التنفيذي لفيفا، على أن يتم الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم بالطريقة الأنسب، ويستضيف الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي أول 3 مباريات على ملعبهم".

 

وأضاف إنفانتينو: "وستكون أولى المباريات على ملعب سينييناريو الأسطوري في منتيفيديو بالأرجنتين، للاحتفال بالنسخة المئوية، وذلك بعد الموافقة بالإجماع على الملف الوحيد المقدم لاستضافة كأس العالم 2030 البرتغال وإسبانيا والمغرب".

وأكمل إنفانتينو: "يأتي ذلك في ظل التماسك الثقافي والاجتماعي الفريد، والرسالة التي سنقدمها من أجل السلام والتسامح، مع إقامة كأس العالم بين قارتي أوروبا وإفريقيا".

 

واختتم إنفانتينو: "في كأس العالم 2030، ستلعب المباريات في 6 دول مختلفة و3 قارات، بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا، لنحتفل جميعًا بلعبتنا الجميلة".

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