تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي العالمي

كشفت دراسة حديثة أن التغيرات المناخية ستؤثر بشكل كبير على إنتاجية العديد من المحاصيل الغذائية الأساسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص بعض الأطعمة.

محاصيل مهددة

وتشمل المحاصيل المهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ ما يلي:

الكاكاو: قد يختفي نبات الكاكاو بالكامل بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى نقص الشوكولاتة.

الموز: قد يتم القضاء على الموز في 10 دول بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى نقص الفاكهة.



الأرز: قد تنخفض إنتاجية الأرز بنسبة 50% في آسيا بحلول عام 2100.

البن: قد يختفي البن بنسبة 50% بحلول عام 2100.

البطاطس: قد تضطر زراعة البطاطس إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

ويُعد تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي.

وتتمثل الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير تقنيات زراعية أكثر مقاومة للتغيرات المناخية.