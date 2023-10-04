للنهوض بقطاع الزراعة.. تشكيل مجلس أعلى للزراعة بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة؛ لدراسة كافة مشاكل الزراعة والفلاحين بالمحافظة والتوافق حول حلول لتلك المشاكل والعرض على المحافظ، على أن يتم تشكيل المجلس برئاسة محافظ الإسماعيلية، وعضوية نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الري، وكيل الوزارة للصرف، هيئة تحسين الأراضي، التعاون الزراعي، البنك الزراعي المصري، ونقيب الفلاحين بمحافظة الإسماعيلية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه لازمًا لإنجاز أعماله.

ويختص المجلس بالتصريح لنقابة الفلاحين وممثلي الجهات الإدارية المختصة بعمل اجتماعات دورية أسبوعية داخل مقارِّ مجالس المدن مع الفلاحين، للوقوف على مشاكل العملية الزراعية، ومشاكل الفلاحين على الطبيعة، ثم العرض على المجلس واعتماد القرارات من الوزير المحافظ.

بجانب عقد اجتماع دوري بالمحافظة برئاسة الوزير المحافظ، بشكل شهري، لمتابعة مشاكل المزارعين بالمحافظة.