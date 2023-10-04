يوم المعلم العالمي.. احتفالات مختلفة بمصر والعالم

يحتفل العالم في ٥ أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، والذي أقرته منظمة اليونسكو بهدف من خلال نشر الوعي حول قضايا المعلم والتأكيد على أن احترام المعلم وإعطائه المكانة الاجتماعية التي تليق به وبدوره الأساسي في بناء المجتمع.

ويوم المعلم هو يوم احتفالي يقام سنويًا في 5 أكتوبر من كل عام، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين.

احتفالات عالمية بيوم المعلم:

فيما تنظم اليونسكو ومنظمة التعليم الدولية حملة كل عام للمساعدة في إعطاء العالم فهمًا أفضل للمعلمين والدور الذي يلعبونه في تنمية الطلاب والمجتمع، فهم شركاء مع القطاع الخاص مثل المؤسسات الإعلامية التي تحقق هذا الغرض.

فتحتفل أكثر من 100 دولة باليوم العالمي للمعلم ويقيم كل منها احتفالاته الخاصة مثل الهند، التي تحتفل بيوم المعلم كل 5 سبتمبر.

ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.

يوم المعلم المصري:

وفي مصر .. تحتفل الدولة بالمعلمين في يوم 21 سبتمبر، وبعد مطالبة العديد من المعلمين بتغيير هذا التاريخ لكي يعود كما كان من قبل، فأصبح عيد المعلم المصري في 10 سبتمبر، ومن مظاهر الاحتفال قيام بعض الطلبة بتقديم الورود والهدايا لمعلميهم تعبيرًا عن حبهم لهم وتقديرًا لجهودهم.

فيما قامت الحكومة المصرية باتخاذ بعض الإجراءات بشأن دعم المعلم، والذي يعد العامل الرئيسي في نجاح المنظومة التعليمية وتطوير المناهج للنهوض بالدولة.

وتأتي أبرز الجهود الحكومية في رفع قيمة الحوافز الإضافية للمعلمين بنسبة تفوق ضعف ما كانت عليه من قبل، كذلك رفع العلاوات بنسبة تصل إلى 12% بدلًا من 10%، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب بنسبة 60%.