يوم المعلم العالمي.. فرصة لتكريم رُسل العلم

"قم للمعلم وفهِ التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا"، عبارات عديدة سُطرت من أجل تكريم المعلم بإعتباره من أهم القطاعات في المجتمع نظرًا لانه يسعى لتخريج أجيال مستقبلية لها فكر واع تبني المجتمع وتصل بالوطن إلى مكانة الفخر والمجد والاعتزاز.

الاحتفال بيوم المعلم العالمي

ونظرًا لدور المعلم في المجتمع، يحتفي العالم في الخامس من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمعلم وذلك من أجل تسليط الضوء على دوره، وتكريم جميع المعلمين والمعلمات تقديرًا لجهودهم البارزة لبناء الاجيال.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمعلم

كان أول تاريخ للاحتفال باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر عام 1994م، حيث يتم في هذا اليوم العمل على تكريم المعلمين وتقديم الشكر والامتنان لهم على الجهود العظيمة التي يقدموها تعليم الأجيال القادمة.

شعار اليوم العالمي للمعلم

ويأتي شعار اليوم العالمي للمعلم هذا العام تحت عنوان" رسول العلم شكرًا"، وذلك من أجل إبراز دور المعلم عالميًا والعمل على تقديم الشكر والتقدير للمعلمين على جهودهم في كل أنحاء العالم.

وقد تم اختيار الخامس من أكتوبر وذلك لأن في هذا اليوم تم توقيع توصية من قبل اليونسكو من أجل العمل على تحسين أحوال المعلمين وكان ذلك سنة 1966م.

‏ وبعد أن تم توقيع الاتفاقية والتوصيات من قبل اليونسكو تم الاحتفال بيوم المعلم بعد 28 سنة من عام توقيع التوصية، وتم اعتباره يوما عالميا للمعلم.