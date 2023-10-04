انتهاء تصوير فيلم الرعب "زريعة إبليس" للمخرج محمد خليل

أنهى المخرج التونسي محمد خليل البحري تصوير فيلم الرعب الجديد والذي يحمل اسم ''زريعة إبليس''.

فيلم زريعة إبليس

فيلم زريعة إبليس

الفيلم من بطولة مجموعة من الفنانين من بينهم منى نورالدين ، وحيدة الدريدي، رشا بن معاوية، احلام الفقيه ، فتحي مسلماني، محمد كلسي، سلوى محمد ، حكيم بالكحلة، وغيرهم نخبة من النجوم.

وقد أشرف على إنتاج هذا العمل المنتج مجدي الحسيني الذي سبق وأنتج كل من فيلم الأطفال "خاتم عليسة" ، أولاد الحي في دبي وفيلم سفاح نابل الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي بتونس.

فيلم زريعة إبليس

يذكر أن المخرج محمد خليل البحري قام بتأليف وإخراج فيلم "حجر الواد" وهو من بطولة أحمد الأندلسي، ومجد بلغيث، ومروة العقربي وغيرهم نخبة من النجوم.

أحداث فيلم زريعة إبليس

دارت أحداث الفيلم حول مقدم برامج تلفزيونية يتعرض لمشاهد مقتل صديق له وتبدأ الشرطة في التحقيق وتتوالى الأحداث ويحاول البطل الخروج من أزمته النفسية الذي تعرض لها.

فيلم زريعة إبليس

كما قام محمد خليل البحري بتأليف وإخراج فيلم "لآخر نفس" وهو من بطولة مجموعة من الفنانين بسام الحمراوي، كوثر الذوادي، سماح السنكري وغيرهم نخبة من الفنانين.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في فرنسا عام 1886 وتدور أحداث العمل حول أحلام الدكتور فارس حيث تطالبه والدته بالبحث في ملابسات وفاتها.