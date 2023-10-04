مهرجان الغناء بالفصحى| موعد حفل محمد عبده

يشارك فنان العرب محمد عبده، في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى المقامة فعالياته في العاصمة السعودية الرياض.

موعد حفل محمد عبده في مهرجان الغناء بالفصحى

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 12 من أكتوبر الجاري مع الفنان الكبير لطفي بوشناق والفنانة ولاء الجندي، على مسحر أبو بكر سالم.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيراً بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.