أقدم شاب عشريني على إنهاء حياته ذبحًا ، مستخدمًا أداة حادة "مشرط" أمام المارة بقرية اكوة التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بسبب معاناته من اكتئاب حاد بسبب إدمان المواد المخدرة.

مدمن ينهي حياته ذبحا في الشرقية

وتعود تفاصيل الواقعة، اليوم الأربعاء، حيث فوجئ أهالي قرية اكوة بجثة شخص في العقد الثاني من عمره ملقى على الأرض وحوله دماء، وأداة حادة "مشرط" وبرقبته آثار طعن ما أدى إلى إبلاغهم شرطة النجدة.

حضرت الأجهزة الأمنية عقب تلقي مركز شرطة ديرب نجم إشارة من شرطة النجدة بشأن الواقعة إذ تبين لرجال الشرطة عقب فحصهم شخصية ذلك الشاب أنه يدعى"أحمد.م"23 عاما (عاطل)، ويقيم بقرية اكوة.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن ذلك الشاب من خلال سؤال أهليته علي معاناته من اكتئاب حاد بسبب إدمان المواد المخدرة كما أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، وقد تحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية يودي بحياة شاب بالشرقية

وفي واقعة اخري ، لقى شاب حتفه ، إثر تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل بالشرقية، تم نقل الجثمان إلي المستشفي ، وتوالت النيابة العامة التحقيق .

كانت البداية بتلقى اللواء محمد صلاح ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل أمام قرية الشروة، ونتج عن ذلك مصرع "السيد م م" 35 سنة مقيم حوض نجيح مركز ههيا.

وقد انتقلت على الفور، قوات الشرطة حيث أشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى أبوكبير المركزى، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت تحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها انتداب مهندس فني من المرور، لتحديد سبب الحادث ومدى صلاحية السيارة والدراجة النارية للسير على الطريق، وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

وفي واقعة اخري ، اكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثتين بمنطقة الوراق، إلى أن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لشابين، لا توجد بهما إصابات ظاهرية، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.