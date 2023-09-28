مصرع شخص بمياة بحر النوافعة في الشرقية

لقى شخص مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة مركز فاقوس بـمحافظة الشرقية، وتم إنتشال الجثمان واستخراجه وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول" محمد و "28 سنة مقيم قرية النوافعة نطاق مركز فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين حدوث وفاته إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.

وفي سياق متصل، عثر الأهلي على جثة رجل مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان لمستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية،وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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