“تنمية الوعى بالمحليات” ندوة توعوية في إدارة شباب القوصية

تواصل ادارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات الخطه الصيفيه تحت شعار “صيف شبابنا” حيث تم تنظيم ندوه بعنوان “تنمية الوعى بالمحليات” ،شارك في هذه الندوة 70 سبعون شاب وفتاه يمثلون اعضاء الهيئات الشبابيه التابعه لادارة شباب القوصية

استهدف اللقاء تفعيل نص الماده (82) من الدستور المصرى لسنة 2014 والذى ينص على ان تكفل الدوله رعاية النشئ والشباب وتمكينهم من المشاركه فى الحياه العامة وتخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحليه للشباب وتاهيل وتمكين الشباب ودعم الكوادر الشبابيه من خلال الانضمام للمجالس المحلية وانشاء قاعده قويه وغنيه من الكفاءات الشبابيه واهم مادار من محاور تعريف المحليات فى مصر والتى تمثل السلطه المنتخبه التى لهاحق الرقابه على العاملين المدنيين بالدوله والتقسيم الادارى للدوله وتوضيح دور المحليات فى التنميه الشامله والمستدامه وقضايا الاداره المحليه والاركان الاساسيه والتننظيم القانونى وختصاصات وادوات المجلس الشعبى المحلى وادوات الرقابه والعلاقه بين المجالس الشعبيه والتنفيذية

حاضر اللقاء الدكتور محمد سعد الاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الاداريه

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ومتابعه الاستاذ عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب٠

“تنمية الوعى بالمحليات” ندوة توعوية في ادارة شباب القوصية

“تنمية الوعى بالمحليات” ندوة توعوية في ادارة شباب القوصية