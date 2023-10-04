3 مباريات تقام خارج المغرب والبرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2030

أعلن الملك محمد السادس ملك دولة المغرب حصول دولته على ملف استضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك بثلاثة دول "المغرب وإسبانيا والبرتغال"، وستشهد المسابقة إقامة 3 مباريات خارج الدول المحددة.

وأكد ملك المغرب في بيان رسمي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال ليستضيف كأس العالم 2030 لكرة القدم، بعد الإشادة الكبيرة التي حصل عليها الملف.

3 مباريات تقام خارج المغرب والبرتغال وإسبانيا

وهناك ثلاثة مباريات ستنظم خارج الدول المستضيفه للمونديال، وذلك للاحتفال بمئوية المسابقة، والتي ستكون في دول أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، ويعتبر منتخب الاوروجواي اول مستضيف للمسابقة في نسختها الاولى عام 1930.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد في وقت سابق أن ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الأقرب للفوز بإستضافة المسابقة لنسخة عام 2030.

من المقرر ان تصبح دولة المغرب هي ثاني دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر التي استضافت كأس العالم 2022.