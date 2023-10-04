استشاري يحدد أسباب الضعف الجنسي وطرق علاجه.. فيديو

قال الدكتور محمد الزهيري استشاري جراحات ومناظير المسالك البولية والتناسلية أن الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب مرض يصيب العديد من الرجال سواء كبار السن أو الشباب وقد يكون السبب في الضعف الجنسي تعرض الشاب لحادث تسبب في كسر عظام الحوض أو أثر على الأعصاب والأوردة والشرايين المغذية للأعضاء التناسلية مسبباً ضعف عضوي في الانتصاب.

وأشار استشاري المسالك البولية والتناسلية بالنسبة لكبار السن قد يحدث الضعف مع المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب.

وأوضح الزهيري أن تشخيص المرض يكون بعمل الفحوصات الطبية التي تحدد نوع الضعف لأنه قد يكون ضعف نفسي سواء مع كبار السن أو صغار السن نتيجة الضغوط الحياتية والمشاكل الاجتماعية أو الإجهاد وكل ذلك يؤدي إلى ضعف في عملية الانتصاب وتمنع الشخص من ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وحدد الدكتور محمد الزهيري علاج الضعف الجنسي يكون باستخدام الأدوية ولكن بعد استشارة الطبيب المعالج الذي يحدد نوع الدواء والجرعة للمريض وفي حالة عدم الإستجابة بالأدوية نلجأ إلى عملية تصليح ضعف الانتصاب عن طريق تركيب دعامات القضيب وهي نوعين الأول المرن والثاني الهيدروليك.