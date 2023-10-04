الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات عن الوظائف وتراجع عوائد السندات

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ سوق العمل، كما أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى رفع معنويات المستثمرين.

 

 الأسهم الأمريكية

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 31.80 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.10%،ليصل  إلى مستوى 33034.18 نقطة.

 

وصعد ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 4.38 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.10%، ليصل إلى مستوى 4233.83 نقطة.

 

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 33.45 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.26%، ليصل إلى مستوى 13092.92 نقطة، بحسب الأسواق العربية.

 

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الأسهم اليابانية: نيكاي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر

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السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث

 

السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث

 

الأسهم الأوروبية

 

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

 

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.3% ليبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر.

 

وهبط المؤشر داكس الألماني أيضا فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة 3% للمرة الأولى منذ 2011.

 

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك فى الأسهم الأوروبية الأكثر تراجعا في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخرا.

 

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاما بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

 

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما تصل نسبته نحو 3%.

 

وربح سهم تيسكو فى الأسهم الأوروبية 2.4% بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.

 

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