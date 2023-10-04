السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.3% ليبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر.

وهبط المؤشر داكس الألماني أيضا فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة 3% للمرة الأولى منذ 2011.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك فى الأسهم الأوروبية الأكثر تراجعا في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخرا.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاما بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما تصل نسبته نحو 3%.

وربح سهم تيسكو فى الأسهم الأوروبية 2.4% بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.

الأسهم اليابانية : نيكاي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر

الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما.

وتراجع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.3% ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله ليصل إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهما بينما ارتفع 13 سهما.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.5% ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزا نسبة 2% التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي الليلة الماضية 1.4% وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5% أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863% اليوم الأربعاء.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على نيكاي إذ انخفضت 4.9%. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3%.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 5%، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1%.