بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 3023 – 2024.

يلتقي فريقي ميلان وبوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد "سيجنال ايدونا بارك"، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند اليوم

من المتوقع أن يبدأ بروسيا دورتموند مباراة ميلان بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في الوسط: جوليان رايرسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

في الوسط: فيليكس نيمشا، صالح أوزجان، يوليان براندت، ماركو رويس، دونيل مالين.

في الهجوم: نيكلاس فولكروغ.

على الجانب الاخر يتوقع أن يبدـ نادي ميلان مواجهة بروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

في الوسط: تياني ريندرز، ياسين عدلي، روبن تشيك.

في الهجوم: رفائيل لياو، جيرو، كريستيان بوليسيتش.

موعد مشاهدة مباراة ميلان بوروسيا دورتموند والقناة الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و بوروسيا دورتموند

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال اليوم، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 3.

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