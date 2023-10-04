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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"اسندني في ضعفي" موضوع لقاء الأرثوذكس بالمرقسية الليلة

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الصلاة بعنوان "اسندني في ضعفي" بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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الكنيسة القديسين تحتفل بذكرى القديس يوليوس الأقفهصي

يستهل اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكس وتتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل، يعقبها بدء الاجتماع الصلاة.

احتفل أسقف الأقباط  منذ أيام ، بختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام  متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك. 

روى الباحثون  عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس. 

ذكرت الكتب المسيحية عن الملكة هيلانة  أنها أمرت جنودها للعثورعليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.   

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