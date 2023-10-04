مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال اوروبا للموسم الحالي 3023 – 2024.

ينتظر جمهور الكرة العالمية ومحبي ليالي الأبطال انطلاق مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023/2024.

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس.

في خط الوسط: برادلي باركولا، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارت، أشرف حكيمي.

في الهجوم: كيليان مبابي، راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي.

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان نيوكاسل يونايتد

من المقرر ان تقام المواجهة بين نيوكاسل و نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نيوكاسل الإنجليزي، مساء اليوم، عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

ويتحدى فريق الكرة الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صحوة نظيره الكاتالوني، الليلة بدوري الابطال، ويسعى لتحقيق الانتصار الأول بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور.

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