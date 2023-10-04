بث مباشر لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر برشلونة ضد بورتو، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال اوروبا للموسم الحالي 3023 – 2024.

يتقابل فريقا بورتو وبرشلونة، مساء اليوم، على ملعب "الدراجاو"، بالبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024.

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وعلى الجانب الأخر، فاز بورتو على حساب نظيره رويال شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف بالجولة الأولى بذات البطولة.

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وتذاع مباراة برشلونة وبورتو الليلة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي إن سبورتس 2.

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

في خط الوسط: روميو، جوندوجان، جافي.

في الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، ليفاندوفسكي.

واستطاع فريق برشلونة تحقيق الانتصارعلى نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، فى مستهل مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة بورتو والقناة الناقلة

وتقام مباراة فريقي بورتو وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم بث اللقاءعبر قناة بي إن سبورتس 2.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد لاعب الفريق الشاب، مارك كاسادو، مع غياب رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج للإصابة.

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