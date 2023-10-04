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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

 ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

 أسعار الذهب في مصر

 

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2262 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 1851 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1440 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1234 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1826 دولارًا للأوقية.

 

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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

 أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 192.49 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 219.98 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 201.65 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 164.99 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 128.32 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,842.25 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,846.00 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 241.98 ريال سعودي، و سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 577.46  ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,143.92 ريال سعودي.

 

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