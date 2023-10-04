أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

سجلت أسعار المشغولات الذهبية الذهب استقرارا بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2158 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2158 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2260 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1850 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1439 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1233 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17264 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1825 دولارًا للأوقية.