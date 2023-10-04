"مباحث الجيزة" تنفي وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثتين بالوراق

تستمر تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثتين بمنطقة الوراق، إلى أن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لشابين، لا توجد بهما إصابات ظاهرية، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.