انتشال جثمان شاب من مياه النيل بالعجوزة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثمان شخص تعرض للغرق في مياه نهر النيل بمنطقة العجوزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شخص في مياه نهر النيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

تمكنت القوات من انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العام، وبينت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفي تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.