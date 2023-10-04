بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو بدوري أبطال أوروبا شاهد

يترقب عشاق الكرة العالمية، مباراة برشلونة وبورتو، مساء اليوم، على ملعب "الدراجاو"، بالبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024.





موعد مباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال

وتقام مباراة فريقي بورتو وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيتم بث اللقاءعبر قناة بي إن سبورتس 2.



تقييم فريق برشلونة



وفي سياق متصل، من خلال التقييم للاعبين خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي فإن اللاعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد هو الأفضل خلال منافسات الشهر المنقضي بتقييم 7.89 درجة.

تشكيل شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

شهد تشكيل شهر سبتمبر وجود 3 لاعبين من برشلونة و 2 من لاس بالماس، بجانب 2 من نادي ريال مدريد ولاعب وحيد من أندية إشبيلية وجيرونا وغرناطه.



وضم تشكيل شهر سبتمبر كل من:-



في حراسة المرمى: فاليس "لاس بالماس".

في خط الدفاع: كانسيلو "برشلونة" كوندي "برشلونة" بادي "إشبيلية" كاردونا "لاس بالماس".

في خط الوسط: كوبو "ريال سوسيداد" وبيلينجهام "ريال مدريد" وجافي "برشلونة" وسافيو "جيرونا".

في خط الهجوم: خوسيليو "ريال مدريد" بوي "غرناطة".

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة نادي أبها السعودي في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني السابق.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "الانتقال إلى الدوري السعودي، لا أفكر في هذا الأمر أريد الاستمتاع مع برشلونة، حتى بدون تسجيل الأهداف، أستمتع بكل دقيقة في الملعب لأن استمراري لن يكون أبديًا".

وعن مهاجم بايرن ميونخ هاري كين وإمكانية تحطيمه لرقمه القياسي كهداف للدوري الألماني برصيد 41 هدفًا: "لقد التقيت به مرة واحدة في مايوركا، ليس في الملعب وإنما في إجازة صيفية، عندما أتذكر ما فعلته، لقد سجلت 41 هدفًا في 29 مباراة فقط، كان ذلك جنونًا، الدوري الألماني ليس بطولة سهلة، لذلك ليس من العدل أن نطلب هذا من كين".

وأضاف: "لقد سجلت 17 هدفًا في أول موسم لي في بايرن ميونخ، هاري كين أكثر خبرة مما كنت عليه في السابق، لذلك يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف وهذا يعتمد على الفريق ككل، كين مهاجم رائع، خيار جيد لهجوم بايرن ميونخ، لقد أنفق بايرن ميونخ الكثير من المال على هاري كين، يا له من تفكير جديد".







