برشلونة يستهدف ضم لاعب من الدوري البرازيلي

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع أحد نجوم الدوري البرازيلي في الفترة المقبلة، ويخطط ديكو لحسم أحد الصفقات.





يعمل ديكو على التعاقد مع جابرييل موسكاردو لاعب وسط فريقه كورينثيانز في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويعلم برشلونة أن أمامه منافسة صعبة مع كبار أوروبا في مسابقة دوري الأبطال، وعليه يحاول التحرك بذكاء من أجل حسم الصفقات المميزة بشكل مبكر ، مثلما فعل فيتور روكي الذي تعاقد معه البارسا في الصيف الماضي، لكنه سيأتي في شهر يناير المقبل.



وتابعت أن موسكاردو هو الخيار المثالي لخطف الوسط الذي يرغب النادي الكتالوني في ضمه، لما يملكه من إمكانيات متعددة سواء اللعب أمام خط الدفاع، ولديه جودة مميزة.



يحتاج برشلونة إلى ضم لاعب يلعب أمام خط الدفاع، لكنه سيجد منافسة قوية على الصفقة من نادي تشيلسي الذي يهتم بضمه أيضًا.

وحاول ديكو من قبل التعاقد مع موسكاردو إلى برشلونة في الصيف الماضي بعد نهاية الموسم المنقضي حتى قبل توليه مهام المدير الرياضي للنادي الكتالوني.



ويريد برشلونة حسم الصفقة بشكل مبكر قبل أن يرتفع سعر اللاعب في الفترة المقبلة، وعليه يعلم أن ديكو أن الصفقة أما تحسم قريبا أو لن يستطيع البرسا المنافسة عليها.

