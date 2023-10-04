لعنة الكتعة.. أبرز جرائم استغلال الأطفال في التسول خلال أسبوع

بتر الطفولة.. تدارك على أسماعنا في الآونة الأخيرة أنباء عن تدمير الطفولة مع اختلاف أسبابها، ولكن ما هو منتشر ويقام في حق الأطفال هي جريمة يُعاقب عليها القانون أشد عقوبة، حيث شهد الشارع المصري ظاهرة التسول، وهي ليست بالجديدة عن مجتمعنا، فمصر تعاني من تلك الظاهرة السيئة والتي ما زالت تُعالج منها.

وخلال ذلك التقرير التالي تسرد "بوابة الوفد" لكم أبرز وقائع التسول خلال أسبوع

"سرطان التسول" انقطعت أحبال الأمن لدى أطفال رأت نفسها تتسلل لعامل التسول والتشرد خطوة تلو الأخرى وذلك لما عانوا منه من تهديد بالأسلحة البيضاء ليكون ثمن حياتهم طفولتهم، سُلبت منهم البراءة في سبيل العيس على قيد الحياة، لتنتهي بالنسبة لهم حلول الأرض فلا يبقى سوى الاستسلام.

وعاصرنا خلال الأيام الماضية، انتشار عصابات التسول ولكن تمكن رجال الشرطة تمكنت من ضبط تلك العصابات التي نشأت في محافظتي القاهرة والجيزة، وكانت سبب لقيام حالة من الشفقة في قلوب المواطنين تجاه هولاء الأطفال الصغار التي لا تتعدى أعمارهم الـ15 عامًا.

القبض على المتهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم باستغلال الأطفال في أعمال بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال الأحداث.

سقوط عاطل بتهمة استغلال القُصر في اعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لاستغلاله الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، مُتخذا من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وضُبط بحوزة المتهم سلاح أبيض كتر، وبصحبته 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

سقوط شخصين لإتهامهما باستغلال صغار السن في أعمال التسول بمدينة نصر

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال الصغار فى أعمال التسول فى مدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

وذلك فى اطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

بينما صرح المستشار يحيى سلطان بأن المادة (291) من قانون العقوبات نصت علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، عقوله تسهيل او تشغيل التسول للأطفال تصل للسجن المشدد لمده خمسه سنوات.

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