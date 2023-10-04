البورصة تشطب شركة العز الدخيلة للصلب

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\10\2023 الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 1,951,203,700 جنيه مصري موزع على 19,512,037 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسهم الواحد (ممثلا في تسعة إصدارات) شطبا اختياريا من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

قامت الشركة بشراء عدد 6,951,496 سهم من اسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري و الراغبين في بيع اسهمهم تمثل نسبة 35,626 % تقريبا من اجمالي اسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه مصري تنفيذا للفقرة (2) من المادة (55) من قواعد القيد والشطب ( في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 05/08/2023.

حيث إنه تم الإعلان عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 19/09/2023 الى 25/09/2023، وتم تنفيذ الشراء لعدد 6,951,496 سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه مصري للسهم وذلك بتاريخ 27/09/2023).