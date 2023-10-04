الدحيل القطري يقترب من تعيين جالتيه مديرا فنيا للفريق

بات كريستوف جالتيه المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، قريبا من قيادة الدحيل القطري، خلفا لـ هيرنان كريسبو الذي أقترب من الإقالة.





ورحل جالتيه عن تدريب باريس سان جيرمان، بعدما قررت إدارة النادي الباريسي إقالته والتعاقد مع لويس إنريكي لقيادة الفريق الباريسي.



أكدت تقارير صحفية قطرية، أن نادي الدحيل نجح في التوصل إلى إتفاق رسمي مع جالتيه من أجل تولي مهام تدريب الفريق الأول خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني الحالي للفريق القطري.



وتابعت أن إدارة نادي الدحيل استقرت بشكل نهانئي على رحيل هيرنان كريسبو، بعدما فشل في تحقيق نتائج إيجابية في أول جولتين مع الفريق بدوري أبطال آسيا، بعدما حصل على نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الاستقلال الطاجيكي، والسقوط في الجولة الثانية أمام برسبوليس الإيراني على ملعبه، كما أن الفريق القطري لم يقدم مستويات مقنعة في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد مرور خمس جولات.



ويأتي الدحيل في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، ويملك في رصيده 10 نقاط بعد تحقيقه ثلاث أنتصارات وتعادل وحيد وهزيمة في مثله.

